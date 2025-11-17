17 ноября, 00:33
В Одесской области прогремели взрывы: регион под атакой БпЛА
Ночью 17 ноября Одесская область оказалась под атакой российских дронов. Взрывы прогремели в Измаиле.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Почему в Измаиле прогремели взрывы?
В ночь на 17 ноября российские военные совершили очередной обстрел Одесской области. Воздушные силы ВСУ подтвердили вражескую атаку дронов и призвали украинцев находиться в укрытиях.