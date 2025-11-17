В Ізмаїлі прогриміли вибухи: Одеська область під масованою атакою БпЛА
- Уночі 17 листопада Одеська область, зокрема Ізмаїл, зазнала атаки російських дронів.
- Повітряні сили ЗСУ підтвердили атаку, ППО працювало для захисту регіону.
Уночі 17 листопада Одеська область опинилася під атакою російських дронів. Вибухи пролунали в Ізмаїлі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також Нова атака "Шахедами": росіяни зосередилися на одному регіоні
Чому в Ізмаїлі пролунали вибухи?
У ніч проти 17 листопада російські військові здійснили черговий обстріл Одеської області. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ворожу атаку дронів та закликали українців перебувати в укриттях.
Одеський телеграм-канал "Думська" розповів, що Ізмаїл атакують понад 20 російських дронів. Там підкреслили, що в регіоні працювала ППО.
Повітряну тривогу в області оголосили о 23:41 16 листопада. Ворог продовжив атаку уночі 17 листопада. Станом на 01:10 кількість дронів у регіоні зменшується, сили ППО працюють по ворожих цілях.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Російські атаки на Україну: що відомо?
Удень 16 листопада окупанти обстріляли Одеську область. Дрони курсували з акваторії Чорного моря та атакували Одещину і Миколаївщину.
Минулої ночі, 16 листопада, російські військові атакували Харків. Повітряні сили писали про рух безпілотників через область.
Крім того, Росія здійснила атаку на Суми. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.