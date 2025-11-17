В Ізмаїлі прогриміли вибухи: Одеська область під масованою атакою БпЛА

Уночі 17 листопада Одеська область опинилася під атакою російських дронів. Вибухи пролунали в Ізмаїлі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Чому в Ізмаїлі пролунали вибухи?

У ніч проти 17 листопада російські військові здійснили черговий обстріл Одеської області. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ворожу атаку дронів та закликали українців перебувати в укриттях.

Одеський телеграм-канал "Думська" розповів, що Ізмаїл атакують понад 20 російських дронів. Там підкреслили, що в регіоні працювала ППО.

Повітряну тривогу в області оголосили о 23:41 16 листопада. Ворог продовжив атаку уночі 17 листопада. Станом на 01:10 кількість дронів у регіоні зменшується, сили ППО працюють по ворожих цілях.

Російські атаки на Україну: що відомо?