В Одесской области прогремели взрывы: регион атакуют "Шахеды"
- В Одесской области утром 10 ноября прогремели взрывы.
- Воздушные силы сообщали о движении дронов.
Утром 10 ноября в Одесской области прогремели взрывы. По враждебным целям работают силы ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Думская".
Что известно о взрывах в Одесской области?
В 10:21 в Воздушных силах предупредили жителей Одесской области об опасности. Тогда же в регионе объявили воздушную тревогу.
Так, тревогу объявили из-за угрозы атаки дронов.
БПЛА курсом на Одессу из акватории Черного моря,
– информировали в ПС.
Через несколько минут стало известно о взрывах в регионе. Указывается, что по вражеским целям работает ПВО.
Сейчас деталей относительно взрывов в области нет. Заметим, что тревога в регионе по состоянию на 10:54 еще звучит.
Россия атаковала Украину: основное
Ночью 10 ноября вражеские силы атаковали Украину 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области и 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с Курщины.
Также враг терроризировал 67 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Отметим, что Олег Кипер, глава Одесской ОВА, около 9 утра сообщал, что было зафиксировано очередную атаку вражеских дронов по Одесскому региону.
По его словам, поврежден гражданский объект. В результате атаки возник пожар на фасаде 4-этажного дома.