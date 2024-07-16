Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Тревога раздавалась из-за угрозы баллистики.

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Что известно о взрыве в Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:20. Сначала Воздушные силы сообщали о работе ПВО по разведывательному БПЛА, а впоследствии к этому добавилась еще и баллистика.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,

– писали военные.

Уже в 22:55 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в Одесскую область с Черного моря. Примерно в это время в области слышали взрыв.

Корреспондентка 24 Канала рассказала, что громкие звуки были слышны достаточно далеко. Мониторинговый телеграм-канал Monitor писал о Белгород-Днестровском районе.

По данным мониторов, взрыв прогремел именно там. По предварительным данным, оккупанты запустили ракету типа "Искандер-М", после этого воздушная цель в небе больше не фиксировали.

По состоянию на 23:07 воздушная тревога в Одесской области продолжается. О последствиях взрывов в ОВА пока ничего не сообщали.

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