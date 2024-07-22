Были предупреждения о пусках баллистики из оккупированного Крыма. 24 Канал призывает одесситов находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 09:58. Воздушные силы предупреждали о возможных пусках баллистики врагом.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,

– написали военные.

Через несколько минут Воздушные силы призвали жителей Одесской области срочно идти в укрытие. Военные предупредили, что на Белгород-Днестровский летит вражеская ракета.

Уже в 10:03 в сети писали о взрывах в Одесской области. В телеграм-канале Monitor писали, что взрыв прогремел в пределах Белгород-Днестровского района.

По предварительным данным, враг мог запустить по Одесской области ракету типа "Искандер-М". По состоянию на 10:04 ракету в регионе больше не фиксировали.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 10:15.

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