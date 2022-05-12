Благодаря Путину

10 мая они подписали гарантии от Британии относительно вступления Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция будут в Альянсе благодаря Путину.

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Путин вернул единство Запада и сделал то, что не удалось Трампу, – заставил увеличить расходы на оборону.

Украина тоже будет в НАТО

Никакие разговоры типа макроновских "не будем унижать Путина" этому не помешают.

Если Украина сама способна победить Россию, то от такой Украины никто никогда не откажется.

Членство Швеции и Финляндии в НАТО приближает и наше вступление. А потом я совсем не удивлюсь увидеть в НАТО Австралию и Японию, и не только.

НАТО и Запад должны стать синонимами, как сейчас синонимы НАТО и антипутинская коалиция.

Путин хотел уничтожить Украину и ослабить Запад, но тотально просчитался и запустил счетчик разрушения своего режима. А Украина окончательно в западной лодке.