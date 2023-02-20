Об этом ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.

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20 февраля правоохранительными органами был произведен обыск в управлении торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, а также в коммунальном предприятии "Свиточ" города Киева, сообщают в Департаменте.

Обыск проведен на основании определения следователя судьи Соломенского суда города Киева. По мнению судьи, которым предоставлено разрешение на обыск, существуют основания полагать, что упомянутые должностные лица имели целью получить неправомерную выгоду в размере 500 долларов США за принятие ряда решений, связанных с их профессиональной деятельностью. Департамент считает недопустимыми проявления коррупции в своей деятельности и призывает правоохранителей провести необходимые следственные действия и суд вынести решение, если данные факты будут доказаны в установленном законом порядке,

– говорится в сообщении.

Также руководство Департамента инициировало проведение служебного расследования по фактам, изложенным в определении следственного судьи. Но одновременно отстранило фигурантов дела от должностей.