В апреле благодаря длительному активному сотрудничеству с благотворительным фондом “Путь сердец” открыли важнейшее отделение генетики. Об этом фонд сообщил на своем сайте, информирует 24 Канал.

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Контекст

8 июля 2024 года Россия осуществила один из крупнейших ракетных ударов по столице, в результате которого пострадала больница "Охматдет". На момент удара там находились более 600 маленьких пациентов с семьями.

Ракетой был разрушен корпус токсикологии, что обеспечивал критически важную процедуру диализа. Здания рядом также пострадали от обломков и взрывной волны. Среди них – 15-й корпус, где расположен Специализированный медико-генетический центр.

К восстановлению работы – от закупки оборудования до ремонтных работ – присоединились социально ответственный бизнес и благотворительные фонды. Среди них – благотворительный фонд "Путь сердец" и его основатель Артем Ляшанов, в фокусе которых – проекты помощи детским больницам и учебным заведениям.

Что было сделано

Был полностью отремонтирован 4-й этаж корпуса, что предусматривало:

капитальное восстановление всех помещений этажа;

восстановление коммуникаций (сантехника, электричество);

организацию зоны для персонала.

Общая сумма привлеченных средств составила 2,8 миллиона гривен.

Сейчас это самая большая инициатива команды "Пути сердец", длившаяся почти 6 месяцев. Наши мемберы и партнеры гордятся тем, что смогли приобщиться к восстановлению места, важность которого просто невозможно выразить простыми словами. Мы планируем развивать сотрудничество с больницей "Охматдет", а потому призываем сознательный украинский бизнес участвовать,

– заявила руководитель фонда Юлия Овчаренко.



Удалось восстановить одно из отделений / Фото БФ "Путь сердец"

Почему это важно

Основными задачами центра является ранняя и точная диагностика, что предоставляется как детям, так и беременным женщинам или супружеским парам. Лаборатория при центре – единственное государственное учреждение, которое может проводить пренатальную диагностику орфанных метаболических заболеваний и проводить мониторинг лечения пациентов – из всех областей. Восстановление полноценной работы центра значительно расширит эти возможности.



Было сделано много работы / Фото БФ "Путь сердец"

"Ремонт на самом деле получился на самом высоком уровне: современный дизайн, качественные материалы, продуманность каждой детали. Интерьер создает атмосферу комфорта и доверия, что очень важно для медицинского учреждения и пациентов, которые его посещают. Здесь действительно приятно находиться как пациентам, так и работникам. Большое спасибо сотрудникам благотворительного фонда "Путь сердец" за ваш вклад в восстановление нашего центра!" – заведующая медико-генетического центра НДСБ "Охматдет" Вера Галаган.