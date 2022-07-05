Склад расположен на территории завода "Топаз" в Донецке. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан и опубликовал соответствующее видео с места событий.

Внимание Неудачный вражеский штурм Долины и частичный успех возле Спорного: карта боевых действий 5 июля

На территории завода "Топаз" в Донецке кто-то опять не там решил зажечь сигарету – взрывается склад боеприпасов очень ярко,

– говорится в сообщении.

Впоследствии депутат Алексей Гончаренко тоже опубликовал в телеграме видео, как горит склад.

Очевидцы также сообщают, что звуки детонации слышны уже более 20 минут. Похоже, атаковать российским оккупантам будет нечем.

Ранее наши защитники показали, как атаковали позиции врага в оккупированной Горловке Донецкой области. Тоже "пылает знатно".

Также российские захватчики провалили штурм Долины в Донецкой области – украинские защитники отбросили врага.

Коротко о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепеля и Мосьпаново.

враг обстрелял из артиллерии районы Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепеля и Мосьпаново. На Донецком направлении россияне хотят захватить Луганскую область в пределах административных границ.

россияне хотят захватить Луганскую область в пределах административных границ. На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки. На Бахмутском направлении враг штурмует направление Новолуганского, боевые действия продолжаются. Также он обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка.

Также у ВСУ новые успехи в Харьковской области – они уничтожили склады с боекомплектами: смотрите видео