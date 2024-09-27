Об этом сообщила представительница агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг, сообщает Суспільне.

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ООН не имеет достаточно денег на помощь украинцам этой зимой

Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года,

– отметила чиновница.

По ее словам, сейчас УВКБ ООН имеет лишь 47% средств, необходимых для помощи миллионам украинцев, перемещенных или пострадавших от войны. В прошлом году в это время эта программа была профинансирована на 70%.

Она указала, что сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако обстрелы инфраструктуры и активизация российских войск вызывают новые перемещения населения.

Биллинг отметила, что почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа.

Она добавила, что УВКБ ООН сотрудничает с украинскими организациями, чтобы обеспечить поддержку внутренне перемещенным лицам и оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, в частности перед наступлением зимы. Около 650 000 человек получают эту помощь.