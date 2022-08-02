Реакция Украины на абсурдное заявление не заставила себя ждать. Ее озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Трамп цинично заявил, что Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским

Он подчеркнул, что заявление Трампа абсурдное. Более того, тезис о том, что россия не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма, является российским пропагандистским штампом.

Его повторяют некие западные политики. Зачем? россия напала потому, что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание нелюдям,

– призвал Подоляк.

Больше о скандальном заявлении Трампа

В эфире американского телевидения Дональд Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок, а Киев отказался бы от Крыма и вступления в НАТО, то путин якобы не начал бы полномасштабное вторжение в Украину.

"Он не смог бы этого сделать, если бы я был. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина – 24 канал) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО. И имели бы страну, потому что, я считаю, путин хотел заключить соглашение", – сказал Трамп.

Как и где просчитался путин

российский диктатор планировал захватить Украину и дойти до Киева за считанные дни. Однако его планы разрушили украинские защитники, которые уже более 5 месяцев дают достойный отпор врагу. Но это не единственный аспект, который не учел путин.

Он развязал эту войну частично для того, чтобы помешать Украине вступить в НАТО, но получил еще больше членов НАТО на своей северо-западной границе.

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