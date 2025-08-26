В ОСУВ "Днепр" ответили, действительно ли россияне оккупировали села на Днепропетровщине
- Аналитики DeepState сообщили об оккупации россиянами сел Запорожское и Новогеоргиевка, что было подтверждено ОСУВ "Днепр".
- Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, заявив, что украинские военные контролируют село Запорожское, а в районе Новогеоргиевки продолжаются бои.
Аналитики DeepState сообщили 26 августа, что враг захватил села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района Днепропетровской области. В свою очередь, информацию подтвердили в ОСУВ "Днепр".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова Суспильному.
Что в ОСУВ "Днепр" говорят об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине?
Во вторник, 26 августа, в DeepState впервые объявили об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине. Ранее ресурс рассказывал только о продвижении врага в районе Дачного. По данным аналитиков, российские захватчики захватили села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района.
Журналисты обратились к представителю оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и он подтвердил информацию.
Так, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции,
– сказал Трегубов.
Он заверил, что защитники Украины бьются, чтобы помешать врагу закрепиться в Днепропетровской области.
В то же время в Генштабе ВСУ опровергли информацию о захвате врагом села Запорожское и Новогеоргиевка. "Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, украинские защитники остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.
Какие изменения произошли на фронте в последнее время?
В течение недели с 18 по 24 августа на фронте произошло 1 166 боевых столкновений, больше всего – на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
Россияне продвинулись в районе Купянска, в Серебрянском лесничестве и еще на нескольких направлениях. Силы обороны, в свою очередь, освободили село Новомихайловка и отбили позиции в селе Зеленый Гай в Донецкой области.
По информации аналитиков ISW, оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении и имели определенные успехи, в частности, на Покровском, Торецком и Великомихайловском направлениях. Также на Лиманском направлении продвинулись как украинские защитники, так и российские захватчики.