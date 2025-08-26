Аналитики DeepState сообщили 26 августа, что враг захватил села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района Днепропетровской области. В свою очередь, информацию подтвердили в ОСУВ "Днепр".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова Суспильному.

Что в ОСУВ "Днепр" говорят об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине?

Во вторник, 26 августа, в DeepState впервые объявили об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине. Ранее ресурс рассказывал только о продвижении врага в районе Дачного. По данным аналитиков, российские захватчики захватили села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района.

Журналисты обратились к представителю оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и он подтвердил информацию.

Так, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции,

– сказал Трегубов.

Он заверил, что защитники Украины бьются, чтобы помешать врагу закрепиться в Днепропетровской области.

В то же время в Генштабе ВСУ опровергли информацию о захвате врагом села Запорожское и Новогеоргиевка. "Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинские защитники остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.

Какие изменения произошли на фронте в последнее время?