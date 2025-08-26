В ОСУВ "Дніпро" відповіли, чи дійсно росіяни окупували села на Дніпропетровщині
- Аналітики DeepState повідомили, що російські війська захопили села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.
- Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов підтвердив цю інформацію та зазначив, що українські військові намагаються утримати позиції.
Аналітики DeepState повідомили 26 серпня, що ворог захопив села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Своєю чергою, інформацію підтвердили в ОСУВ "Дніпро".
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова Суспільному.
Дивіться також Постійно дзижчать дрони, артилерійська дуель, – офіцер НГУ про ситуацію на Покровському напрямку
Що в ОСУВ "Дніпро" кажуть про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині?
У вівторок, 26 серпня, у DeepState вперше оголосили про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині. Раніше ресурс розповідав лише про просування ворога у районі Дачного. За даними аналітиків, російські загарбники захопили села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району.
Журналісти звернулися до речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" та він підтвердив інформацію.
Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб втримати позиції,
– сказав Трегубов.
Він запевнив, що захисники України б'ються, аби завадити ворогу закріпитися в Дніпропетровській області.