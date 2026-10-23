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"Пожелал мудрости": в отношении беглого народного депутата Дмитрука возбудили дело за поздравление Путина

Татьяна Бабич
В отношении беглого народного депутата Дмитрука возбудили дело за поздравление Путина - 24 Канал

В отношении Артема Дмитрука возбуждено дело из-за поздравления Путина / Фото "Фокус"

В Украине возбудили уголовное дело в отношении беглого народного депутата Артема Дмитрука. Поводом стало его публичное поздравление российского диктатора Владимира Путина с днем рождения.

Офис генерального прокурора сообщил изданию LIGA.net, что эти сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Что известно о деле против Дмитрука?

Дело квалифицировали по статье о возможном оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Поводом для реакции правоохранительных органов стали публичные заявления от 7 октября. Тогда Дмитрук назвал главу Кремля "руководителем страны, от которой зависит жизнь Украины".

Кроме того, беглый народный депутат пожелал ему мудрости и ответственности при принятии решений.

Кто такой Артем Дмитрук?

Артем Дмитрук родился 28 июня 1993 года в Козятине Винницкой области. Он окончил юридический колледж Одесской юридической академии, а до политики занимался спортом, руководил клубом и владел фитнес-центрами. Дмитрук имеет звание мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, был призером международных соревнований и чемпионом Украины по кроссфиту.

В 2019 году его избрали народным депутатом от партии "Слуга народа" в Одесской области. В ноябре 2021 года политика исключили из партии. Дмитрук известен поддержкой УПЦ Московского патриархата, выступлениями против вакцинации во время пандемии COVID-19 и заявлениями, распространявшими пророссийские нарративы. Он также критиковал операцию ВСУ в Курской области и сравнивал украинских военных с немецкими фашистами.

Депутат неоднократно оказывался в центре скандалов. В 2022 году он сорвал заседание земельной комиссии Одесского горсовета, а в октябре 2023-го вместе с Александром Куницким подрался с военным в Киеве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

25 августа 2024 года стало известно, что Дмитрук уехал из Украины, предварительно незаконно пересекши границу с Молдовой, откуда вылетел в Италию. ГБР начало расследование обстоятельств его выезда и возможных пособников. В тот же день Офис генпрокурора сообщил народному депутату о подозрении в нападениях на сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего, попытке похищения оружия, нанесении телесных повреждений и хулиганстве.

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