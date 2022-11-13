Полиция и медицинская бригада оказали ему неотложную помощь, но, к сожалению, спасти мужчину не смогли. Известно, что мужчина жил в терминале аэропорта 18 лет – с 1988 по 2006 год.

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Лорд Альфред и его продолжительная жизнь в аэропорту

Аэропорт имени Шарля де Голля иранец Мехран Карими Нассери долго называл домом, а попал впервые туда из-за депортации без паспорта из собственной страны за протест против шаха.

Однако на этом его беды не закончились. Когда мужчина получил удостоверение беженца от представительства УВКБ ООН в Бельгии, его портфель с документами украли на железнодорожном вокзале Парижа. Позже его арестовала французская полиция, однако из-за отсутствия каких-либо документов так и не смогла никуда депортировать.

Именно тогда Мехран Карими Нассери попал в аэропорт, где и остался – сначала вынуждено, ведь у него не было вида на жительство, а впоследствии по собственному выбору. Как сообщили в издании, бюрократические проблемы и строгие европейские иммиграционные законы годами держали его на законной ничейной земле.

Там он спал на красной пластиковой скамейке, дружил с работниками аэропорта, принимал душ в персонале, писал в дневнике, читал журналы и осматривал путешественников. Поэтому персонал прозвал его Лордом Альфредом, и он стал мини-знаменитостью среди пассажиров.

Такое длительное проживание в аэропорту привело к тому, что мужчина не знал, как жить вне его. А потому когда получил документы, остался по собственному желанию в аэропорту еще на несколько лет, пока не был госпитализирован в 2006 году. Впоследствии он жил в парижском приюте, откуда снова вернулся домой.

Фильм "Терминал"

История сложной жизни иранца, который 18 лет жил в аэропорту, вдохновила Стивена Спилберга создать фильм "Терминал", вышедший в 2004 году с Томом Хэнксом и Кэтрин Зета-Джонс в главных ролях. Более того, он также вдохновил на создание французского фильма "Lost in Transit" и оперы под названием "Полет".

В известном в фильме Стивена Спилберге Виктор Наворски прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из вымышленной восточноевропейской страны Кракозия. Там он обнаружил, что из-за политической революции на родине все его проездные документы были аннулированы, а потому он не может ни вернуться домой, ни попасть в США. Главного героя бросили в международный зал ожидания аэропорта, где он остался надолго и нашел друзей и врагов.