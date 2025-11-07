В Павлограде прогремел взрыв: враг бил по городу дронами

Вечером 7 ноября Павлоград на Днепропетровщине оказался под атакой российской армии. В городе прогремел громкий взрыв.

На город двигались вражеские БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас движутся вражеские дроны

Что известно о взрыве в Павлограде?

Воздушная тревога в Павлоградском районе началась в 13:29. С тех пор город и окрестности находятся под прицелом врага.

В 21:49 на Павлоград двигались российские беспилотники. В Воздушных Силах предупредили об опасности.

Шумно в городе было в 22:03. Пока местные власти не рассказывали о последствиях нынешней атаки. Тревога в Днепропетровской области и Павлоградском районе продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах в случае угрозы для вашего региона. Позаботьтесь о себе и своей семье.

Где были взрывы ночью 7 ноября?