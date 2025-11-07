У Павлограді прогримів вибух: ворог бив по місту дронами

Увечері 7 листопада Павлоград на Дніпропетровщині опинився під атакою російської армії. У місті прогримів гучний вибух.

На місто рухалися ворожі БпЛА. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Павлограді?

Повітряна тривога в Павлоградському районі розпочалася о 13:29. Із того часу місто й околиці перебувають під прицілом ворога.

О 21:49 на Павлоград рухалися російські безпілотники. У Повітряних Силах попередили про небезпеку.

Гучно в місті було о 22:03. Наразі місцева влада не розповідала про наслідки нинішньої атаки. Тривога в Дніпропетровській області та Павлоградському районі триває.

