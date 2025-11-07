У Павлограді прогримів вибух: ворог бив по місту дронами
- Увечері 7 листопада в Павлограді прогримів вибух через атаку російських БпЛА.
- Повітряна тривога розпочалася о 13:29, а безпілотники рухалися на місто о 21:49.
Увечері 7 листопада Павлоград на Дніпропетровщині опинився під атакою російської армії. У місті прогримів гучний вибух.
На місто рухалися ворожі БпЛА. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Павлограді?
Повітряна тривога в Павлоградському районі розпочалася о 13:29. Із того часу місто й околиці перебувають під прицілом ворога.
О 21:49 на Павлоград рухалися російські безпілотники. У Повітряних Силах попередили про небезпеку.
Гучно в місті було о 22:03. Наразі місцева влада не розповідала про наслідки нинішньої атаки. Тривога в Дніпропетровській області та Павлоградському районі триває.
Де були вибухи вночі 7 листопада?
Росія атакувала дронами-камікадзе Чугуїв, що на Харківщині. У ніч проти 7 листопада майже в один час пролунали щонайменше 10 вибухів. Через атаку безпілотників у місті пошкоджені цивільне підприємство й навчальний заклад.
Запоріжжя напередодні опинилося під атакою ворожих керованих авіаційних бомб. Окупанти застосували по місту зброю, внаслідок чого вибито вікна у житлових будинках та дитячому садочку. Обійшлося без постраждалих.
Росія атакувала дронами Суми увечері 6 листопада. Один з БпЛА влучив у дорогу в Ковпаківському районі. Там ушкоджень зазнав автомобіль.