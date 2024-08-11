24 Канал призывает жителей Павлограда находиться в укрытиях гражданской защиты. Ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Павлограде

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 15:54. Уже через три минуты в Павлограде раздались громкие звуки.

В Павлограде слышны звуки взрывов,

– сообщают корреспонденты Суспильного.

По состоянию на 16:12 воздушную тревогу в Днепропетровской области отменили. Пока ни в Воздушных силах ВСУ, ни в Днепропетровской ОВА не комментировали причину взрыва в Павлограде и тревогу в области.

К слову, ночью 11 августа российская армия массированно атаковала Украину своими беспилотниками типа “Шахед”, а также баллистическими ракетами из КНДР – KN-23. Нашим защитникам удалось сбить 54 вражеских дрона-камикадзе россиян.

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