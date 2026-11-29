Об инциденте сообщили родственники погибшего военнослужащего и 93-я ОМБр "Холодный Яр".

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Что произошло возле мемориала?

Как рассказала жена погибшего бойца Сергея Лупира Виктория, мемориальную доску в честь ее мужа установили на доме на улице Харьковской еще четыре года назад. Впоследствии там появилась еще одна доска – в честь погибшего соседа Анатолия Шинкаренко. Между ними разместили флаги Украины и 93-й бригады.

По словам женщины, примерно полгода назад жильцы дома обсуждали возможность убрать флаги из соображений безопасности. Некоторые якобы опасались, что украинская символика может привлечь внимание российских военных и спровоцировать удар беспилотника. Однако после обсуждения и голосования решили оставить флаги на месте.

Впоследствии неизвестные сломали флагштоки и сорвали оба флага. Родственники погибших утверждают, что у них есть доказательства, в частности сообщения из домовых чатов, где обсуждался демонтаж флагов. Эти материалы планируют передать правоохранительным органам.

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Как выяснилось, инцидент имеет длительную бытовую предысторию. Флаги висели возле мемориальных досок более полугода, однако около шести месяцев назад часть жителей и правление местного ОСМД требовали убрать символику. Жители оправдывали это опасениями за собственную безопасность, уверяя, что флаги выдают местонахождение дома и могут спровоцировать удар российского дрона или ракеты. После длительных споров реликвии удалось сохранить, но скрытая напряженность никуда не исчезла.

Как отреагировали военные?

В 93-й ОМБр "Холодный Яр" подчеркнули, что один из погибших защитников, чьи мемориальные доски размещены на здании, служил в их подразделении.

Военные заявили, что флаги у мемориалов павших защитников являются знаком благодарности тем, кто отдал жизнь за Украину. Также в бригаде подчеркнули, что ответственность за российские удары по украинским городам несут оккупанты, а не украинская символика.

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В 93-й бригаде назвали срыв боевого флага недопустимым и призвали власти Павлограда и Национальную полицию оперативно отреагировать на инцидент.

Память о наших воинах должна быть защищена и неприкосновенна– подчеркнули военные.

нестандартные способы почтения памяти Напомним, ранее стало известно о погибших украинских военных. В частности, в честь павшего защитника Александра Хмиля в Киеве создали мурал с его портретом, а память Тараса Коваля увековечили сиреневой аллеей из 34 кустов. Также друзья погибшего Константина Мрочка в Израиле назвали в его честь марку вина, созданную из винограда, который он помогал выращивать.