Назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим спецоперацией лишь демонстрирует системные проблемы, с которыми столкнулась Россия от 24 февраля. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 12 января.
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Пентагон напомнил о проблемах российских сил
Он отметил, что очередная смена "командующего войной" лишь в очередной раз свидетельствует о проблемах, которые есть в российской армии. О них говорили уже неоднократно: это проблемы с логистикой, командованием и управлением, обеспечением и моральным духом военных. Конечно, причиной этих кадровых изменений и неудачи в достижении стратегических целей, которые Кремль поставил перед собой.
Райдер сказал, что Пентагон "продолжит отслеживать" подобные кадровые перестановки из России.
Я думаю, что мир хотел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки, и русские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого,
– заметил Райдер.
Как Украина и мир реагируют на назначение Герасимова
- 11 января Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На этот пост назначили начальника Генштаба страны-агрессорки Валерия Герасимова.
- Разведка Великобритании относится скептически по поводу назначения Валерия Герасимова. Там отметили, что это решение не вызывало радости даже у россиян, которые гораздо больше поддерживали Суровикина.
- Тем временем Михаил Подоляк утверждает, что Герасимов – не случайный персонаж. Он идейник гибридной войны в Донецкой области. При этом советник руководителя ОП считает, что Путин снизил Суровикина из-за того, что тот вместе с Пригожиным получил слишком большое влияние.