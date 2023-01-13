Назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим спецоперацией лишь демонстрирует системные проблемы, с которыми столкнулась Россия от 24 февраля. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 12 января.

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Пентагон напомнил о проблемах российских сил

Он отметил, что очередная смена "командующего войной" лишь в очередной раз свидетельствует о проблемах, которые есть в российской армии. О них говорили уже неоднократно: это проблемы с логистикой, командованием и управлением, обеспечением и моральным духом военных. Конечно, причиной этих кадровых изменений и неудачи в достижении стратегических целей, которые Кремль поставил перед собой.

Райдер сказал, что Пентагон "продолжит отслеживать" подобные кадровые перестановки из России.

Я думаю, что мир хотел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки, и русские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого,

– заметил Райдер.

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