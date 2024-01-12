Украинский лидер сообщил, что в плену у хуситов сейчас находятся четверо украинских моряков. Украина активно работает, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

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Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов,

– подчеркнул президент.

Ранее хуситы захватили корабль Galaxy Leader

Еще в ноябре 2023 года стало известно, что хуситы захватили корабль Galaxy Leader. Это – грузовое судно, которое частично принадлежит израильскому бизнесмену. Накануне захвата корабль Galaxy Leader вышел из порта в Турции. Судно двигалось в сторону Индии под флагом Багамских островов.

Тогда же в МИДе Израиля заявили, что на борту корабля находились украинцы. В общей сложности говорилось о 25 членах экипажа разной национальности. В ведомстве заявили, что в плену хуситов оказались украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.

В МИД Украины заявляли, что держат эту ситуацию на личном контроле.

К слову, еще в ноябре – декабре 2023 года хуситы начали активно блокировать все корабли, находившиеся в водах Баб-эль-Мандебского пролива. Сначала хуситы захватывали суда, которые связывали с Израилем, а впоследствии все корабли, которые только попадались на глаза.