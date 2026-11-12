В Польше украинца могут приговорить к пожизненному заключению за диверсии на железной дороге

Об этом заявила Национальная прокуратура Польши, сообщает RMF24.

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В чем обвиняют украинца?

Прокуратура передала в Окружной суд в Варшаве обвинительное заключение в отношении гражданина Украины Владимира Б.

Дело касается диверсий на железнодорожной линии №7 осенью 2025 года. Речь идет о населенных пунктах Мика и Голомб в Гарволинском и Пулавском уездах.

По данным следствия, Владимир Б. помогал двум другим гражданам Украины – Александру К. и Евгению И. Его роль заключалась преимущественно в организации поездок и помощи в подготовке диверсий.

В частности, в сентябре 2025 года он отвез Евгения И. в районы Мики и Голомба. Там тот мог осмотреть местность, выбрать места для закладки взрывчатки и установки устройств для видеозаписи.

15 ноября 2025 года Александр К. и Евгений И. заложили взрывчатку на железнодорожных путях в Мике. Впоследствии ее взорвали под грузовым поездом, который двигался по этому участку.

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Кроме того, с 1 октября по 16 ноября 2025 года в Голомбе подозреваемые должны были установить на рельсах два специально подготовленных металлических предмета. По замыслу, они могли привести к сходу поездов с рельсов.

В прокуратуре считают, что эти действия могли привести к масштабной железнодорожной аварии и поставить под угрозу жизнь и здоровье многих людей. Также они могли нанести значительный материальный ущерб.

Следствие считает, что целью диверсий было запугать польское общество и повлиять на общественное мнение.

Александр К. и Евгений И., которых подозревают в непосредственном совершении диверсий, 16 ноября 2025 года выехали из Польши в Беларусь.

Владимиру Б. по выдвинутым обвинениям грозит пожизненное заключение.

Напомним, тогда МИД Украины отреагировал на выводы польской стороны о причастности двух граждан Украины к диверсиям на железной дороге. В ведомстве отметили, что учли информацию о том, что подозреваемые могли действовать под руководством российских спецслужб.

Украина решительно осудила такие диверсии и подчеркнула, что Россия цинично вербовала украинцев для совершения гибридных атак и преступлений. Таким образом страна-агрессор пыталась переложить ответственность за свои действия. Также в ведомстве выразили убеждение, что польские партнеры понимали, откуда исходила угроза.