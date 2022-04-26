Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Важно Никто не убегал и не оставлял позиции, – Гайдай об оккупации Кременной

Россияне уничтожили дом

В результате взрыва обрушились стены и перекрытия вплоть до самого подвала. В этот момент там находились люди, скрывавшиеся от обстрелов.

В многоэтажке произошел пожар. Спасателям уже удалось его потушить. Пока известно, что три человека погибли. Одной женщине удалось выжить.



Российский снаряд прилетел в жилой дом / Фото телеграмм Сергея Гайдая

Стоит знать – "Люди сгорели в авто": что известно о последних атаках на Харьков: смотрите видео