Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Взрывы в Днепре
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Россияне не прекращают террор украинских городов и сел. Так, утром 1 июня около 10 часов утра в Воздушных силах жителей Днепра предупредили об угрозе.
Скоростная цель в направлении Днепра!
– написали там.
Уже буквально через несколько минут вблизи города было громко. Так, в пригороде Днепра слышен звук взрыва.
По состоянию на 10:14 в регионе продолжает продолжаться тревога.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.