В настоящее время причины взрыва уточняются. Напомним, тревогу объявили около 19:50.

Смотрите также Враг атаковал Львовщину "Кинжалами" и крылатыми ракетами: загорелись критические объекты

Взрыв в пригороде Днепра

Корреспонденты Зеркала Недели в 23:50 сообщили, что слышали взрыв в пригороде Днепра.

Ранее поступала информация о ракетной опасности с востока.

Впрочем, о причинах взрыва неизвестно.

Важно! Призываем не игнорировать предупреждение Воздушных сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.

Тревога в Украине в ночь на 28 апреля: что известно