О звуках взрывов в Днепропетровской области сообщили корреспонденты Суспільне.

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Что известно о взрывах в Днепропетровской области

Воздушную тревогу в области объявили в 00:36. Впоследствии около 00:48 в пригороде Днепра услышали взрывы.

По данным местных телеграмм-каналов, силы ПВО сбили в области разведывательный дрон. Однако отметим, что пока официальной информации об этом нет.

По состоянию на сейчас в Днепропетровской области объявили об отбое тревоги, однако в Никополе все еще остается угроза артиллерийского обстрела.

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Между тем во многих областях объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедами". Некоторые из них уже на подступах к столице.

Кроме этого, незадолго до этого враг атаковал ракетами Кировоградскую область. Также россияне массированно атаковали КАБами Сумщину и Запорожскую область. К сожалению, уже известно о нескольких погибших и их количество еще может возрасти.