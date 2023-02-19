Резервы необходимы для победы

Они же формируются Генеральным штабом с учетом потребностей ВСУ. Об этом в интервью сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский.

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Эти мощные резервы необходимы для освобождения украинских территорий из оккупации и победы в войне. И, по его словам, они формируются. Так, например, в МВД по программе покойного министра Дениса Монастырского формируется "Гвардия наступления". В нее выразили желание поступить уже десятки тысяч граждан.

Неудовлетворительные методы мобилизации

Однако Федор Вениславский выразил обеспокоенность некоторыми методами мобилизации, не удовлетворяющими членов Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В частности, говорится о применение физической силы при вручении гражданам военных повесток.

Также он упомянул, что одному из народных депутатов, члену комитета также вручили повестку прямо на площади. А это, как отметил Вениславский, говорит о том, что идет не совсем квалифицированная процедура.

Вскоре состоится заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, во время нее заслушают доклады ответственных за мобилизационные мероприятия в Украине.

Заслушаем руководителей на уровне Вооруженных Сил Украины, отвечающих за мобилизационные мероприятия, по резонансным случаям, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам. Это неправильный механизм,

– добавил Вениславский.

По результатам этого заседания будут даны рекомендации Кабмину по определению четких границ, в которых представители военных комиссариатов могут действовать, а в которых – не могут.

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