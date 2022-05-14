Фотожурналист Макс Левин освещал российско-украинскую войну с 24 февраля 2022 года. В первые пять дней полномасштабной войны Макс успел обнародовать фоторепортажи по меньшей мере из семи горячих точек в разных уголках Украины.
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Журналист успел задокументировать преступления россиян от Харькова до Василькова и нескольких населенных пунктов в Ирпенском и Житомирском направлениях.
В кулуарах Парламента представлены несколько десятков фотографий Макса Левина из Бородянки, Ирпеня, Макарова, Бучи Киевской области и Харькова.
Смотрите несколько фото с выставки работ Макса Левина в ВР
Что известно о гибели известного фотожурналиста
Связь с Максом Левиным была утрачена с 13 марта, когда он уехал в деревню Гута-Межигорская Вышгородского района Киевской области документировать последствия российской агрессии. Через несколько недель, 1 апреля, после длительных поисков полиция обнаружила его тело с огнестрельными ранениями.
Большинство документальных проектов Макса Левина связано с войной в Украине.
Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну,
– так говорил сам Левин.
Что известно о Максе Левине
Фотокорреспондент родился в Боярке, Киево-Святошинском районе. Отец для 4 сыновей, работал фотокором в УНИАН, Assosiated Press, hromadske, Reuters.
Вместе с коллегой Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK для сохранения и переосмысления событий августа 2014 военными, их семьями и гражданами Украины. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.
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