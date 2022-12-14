Под обращением о лишении мандата представителей ОПЗЖ собрали около 50 подписей народных депутатов. Вопросы хотят вынести на повестку дня следующей сессии Верховной Рады.

Кстати говоря Рада прекратила полномочия нардепки с ОПЗЖ Левочкиной

Стефанчук вроде бы отказался вынести вопрос

Народный депутат Олег Дунда утверждает, что получил формальный отказ от спикера парламента Руслана Стефанчука. Это касается проведения внеочередной сессии для лишения мандатов депутатов всех уровней от запретных партий.

Стефанчук якобы отмечает, что из-за военного положения "работа седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".

Депутаты собирают подписи / Фото "Честно":

Пророссийская ОПЗЖ – запрещена в Украине

Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально прекратила существование 12 мая 2022 года. 15 сентября партию официально запретили решением Верховного суда.

Недавно украинцы создали петицию о избавление мандатов всех депутатов от ОПЗЖ. Только за 2 дня ее подписали более 28 тысяч человек, а необходимый порог – 25 тысяч подписей.

Ранее Стефанчук объяснял, что забрать мандаты у представителей ОПЗЖ было бы правильно, но, согласно Конституции, должна быть определена причина: