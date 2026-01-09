В Раду поступило предложение от Зеленского об увольнении Малюка
- В Верховную Раду 9 января поступило предложение от Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что парламент рассмотрит предложение в ближайшее время.
В Верховную Раду 9 января поступило предложение от Владимира Зеленского. Оно касается увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Как выглядит предложение Зеленского об увольнении Малюка?
Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду 9 января поступило предложение Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.
Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой,
– отметил спикер украинского парламента.
Председатель Верховной Рады также показал соответствующий документ, который Зеленский подал на рассмотрение к парламентариям.
Предложение Зеленского об увольнении Малюка с должности главы СБУ / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука
Кстати, политолог Игорь Рейтерович отметил в эфире 24 Канала, что мотивы увольнения Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины не являются до конца очевидными. Однако эксперт предположил, что Зеленский стремится полностью перезагрузить всю президентскую вертикаль, поэтому это является одним из соответствующих решений.
Что известно об увольнении Малюка с должности главы СБУ?
Сообщения о возможной отставке Василия Малюка появились в СМИ еще в начале января. Владимир Зеленский на фоне этого заявлял, что уважает всех украинских генералов, но будет делать те ротации, которые решил сделать.
Уже 5 января стало известно, что Василий Малюк покидает должность главы Службы безопасности Украины. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что генерал продолжит оставаться в системе СБУ и будет заниматься асимметричными операциями в России.
Вместо Малюка временно исполняющим обязанности председателя СБУ Зеленский назначил Евгения Хмару. Он является начальником Центра специальных операций "А" СБУ.