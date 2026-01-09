До Ради надійшло подання від Зеленського про звільнення Малюка

До Верховної Ради 9 січня надійшло подання від Володимира Зеленського. Воно стосується звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Який вигляд має подання Зеленського щодо звільнення Малюка?

Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради 9 січня надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури,

– зазначив спікер українського парламенту.

Голова Верховної Ради також показав відповідний документ, який Зеленський подав на розгляд до парламентарів.



Подання Зеленського про звільнення Малюка з посади голови СБУ / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

До речі, політолог Ігор Рейтерович зазначив в етері 24 Каналу, що мотиви звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України не є до кінця очевидними. Однак експерт припустив, що Зеленський прагне повністю перезавантажити усю президентську вертикаль, тож це є одним із відповідних рішень.

Що відомо про звільнення Малюка з посади очільника СБУ?