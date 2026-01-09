Укр Рус
До Ради надійшло подання від Зеленського про звільнення Малюка
9 січня, 20:10
Оновлено - 20:52, 9 січня

До Ради надійшло подання від Зеленського про звільнення Малюка

Владислав Кравцов
Основні тези
  • До Верховної Ради 9 січня надійшло подання від Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що парламент розгляне подання найближчим часом.

До Верховної Ради 9 січня надійшло подання від Володимира Зеленського. Воно стосується звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Який вигляд має подання Зеленського щодо звільнення Малюка?

Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради 9 січня надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. 

Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури, 
– зазначив спікер українського парламенту.

Голова Верховної Ради також показав відповідний документ, який Зеленський подав на розгляд до парламентарів.


Подання Зеленського про звільнення Малюка з посади голови СБУ / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

До речі, політолог Ігор Рейтерович зазначив в етері 24 Каналу, що мотиви звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України не є до кінця очевидними. Однак експерт припустив, що Зеленський прагне повністю перезавантажити усю президентську вертикаль, тож це є одним із відповідних рішень.

Що відомо про звільнення Малюка з посади очільника СБУ?

  • Повідомлення про можливу відставку Василя Малюка з'явилися у ЗМІ ще на початку січня. Володимир Зеленський на тлі цього заявляв, що поважає всіх українських генералів, але буде робити ті ротації, які вирішив зробити.

  • Уже 5 січня стало відомо, що Василь Малюк залишає посаду глави Служби безпеки України. Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що генерал продовжить залишатися у системі СБУ та займатиметься асиметричними операціями у Росії. 

  • Замість Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Зеленський призначив Євгена Хмару. Він є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.