До Ради надійшло подання від Зеленського про звільнення Малюка
- До Верховної Ради 9 січня надійшло подання від Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що парламент розгляне подання найближчим часом.
До Верховної Ради 9 січня надійшло подання від Володимира Зеленського. Воно стосується звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Який вигляд має подання Зеленського щодо звільнення Малюка?
Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради 9 січня надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.
Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури,
– зазначив спікер українського парламенту.
Голова Верховної Ради також показав відповідний документ, який Зеленський подав на розгляд до парламентарів.
Подання Зеленського про звільнення Малюка з посади голови СБУ / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука
До речі, політолог Ігор Рейтерович зазначив в етері 24 Каналу, що мотиви звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України не є до кінця очевидними. Однак експерт припустив, що Зеленський прагне повністю перезавантажити усю президентську вертикаль, тож це є одним із відповідних рішень.
Що відомо про звільнення Малюка з посади очільника СБУ?
Повідомлення про можливу відставку Василя Малюка з'явилися у ЗМІ ще на початку січня. Володимир Зеленський на тлі цього заявляв, що поважає всіх українських генералів, але буде робити ті ротації, які вирішив зробити.
Уже 5 січня стало відомо, що Василь Малюк залишає посаду глави Служби безпеки України. Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що генерал продовжить залишатися у системі СБУ та займатиметься асиметричними операціями у Росії.
Замість Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Зеленський призначив Євгена Хмару. Він є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.