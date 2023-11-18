Их слышали в районе Староконстантинова. Местные телеграмм-каналы сообщают о работе ПВО, передает 24 Канал. По состоянию на 00:13 поступает информация о первых сбитиях. В то же время, Воздушные силы ВСУ пока официально не подтверждали информацию. Они только обратились с призывом к жителям Староконстантинова. Их просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Находиться в укрытиях гражданской защиты нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:16 об угрозе уведомляют жителей таких областей:

Хмельницкой;

Винницкой;

Черкасской;

Киевской;

Черниговской;

Николаевской;

Херсонской.

Кроме этого, тревога объявлена в украинской столице. Сообщается, что в Броварском районе зафиксировали "Шахед". Воздушные силы сообщили о "Шахедах" с Севера, следующих на Киев. Позже в Киевской ОВА сообщили, что в городе работает ПВО. Людей просят не выходить из укрытий.