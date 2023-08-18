В то же время представители разведки подчеркнули, что события в Кремле все время меняются. Потому за ними нужно активно следить.

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Как в Латвии оценили стабильность режима Путина

В Бюро по защите конституции Латвии, которое выполняет функции службы безопасности, разведки и контрразведки, отметили, что режим кремлевского диктатора Путина остается стабильным. В то же время они отметили, что в российском обществе растет так называемая "социально-политическая апатия".

"Эту тенденцию можно видеть в соцопросе. Российское общество проявляет осторожность, особенно если мнение не совпадает с основной политической линией", – сказали в бюро.

В разведке также отметили, что мятеж главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не оказал заметного негативного влияния на оценку гражданами России режима Путина. Несмотря на это, в бюро считают, что поддержка самого повара Путина снизилась.

До мятежа Пригожина поддерживала почти половина россиян, а после – только пятая часть. В то же время, поддержка позиции минобороны России возросла в несколько раз: если до восстания ее поддерживала лишь десятая часть населения, после восстания показатель приблизился к двум пятым,

– говорится в отчете разведки.

Там также отметили, что масштабные протесты против кремлевских властей в России маловероятны. По мнению представителей бюро, сейчас не поступают сигналы о существенной угрозе политической стабильности путинского режима в России.

Ранее в Офисе Президента сказали, что может уничтожить режим Путина.