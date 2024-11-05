Также известно о раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также Утечка воды на реакторе ЗАЭС: эксперт по ядерной энергетике объяснила, чем это грозит

Россияне попали по объекту инфраструктуры в Запорожье

Российская армия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье.

6 человек погибли и 9 ранены. На месте попадания произошел пожар – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье,

– написал Федоров.

В настоящее время все пострадавшие от российских обстрелов получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что взрывы в Запорожье прогремели в 9:38. Перед тем в 09:06 в Воздушных силах предупредили жителей города и области об угрозе ударов баллистическими ракетами.

К сожалению, россияне все же направили на город баллистику.

Масштабы разрушений на месте попадания устанавливаются.