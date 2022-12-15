Сообщается, что трагедия произошла в городе Монпелье. 14-летний парень вместе с другими протестующими пытался сорвать флаг Франции с автомобиля.
Внимание Страсти бушуют во Франции и Бельгии после поражения Марокко на ЧМ-2022: фото и видео беспорядков
Водитель машины попытался развернуться и врезался в него. К сожалению, потерпевший скончался в больнице.
Главное о беспорядках, охвативших Францию
- После того как стало известно, что сборная Франции победила Марокко и теперь выходит в финал ЧМ-2022, марокканские болельщики устроили беспорядки. Они буквально начали громить французские города.
- Наиболее ощутимыми беспорядками были в городе Монпелье (юг Франции).
- Правоохранители готовились к вероятным протестам заранее. В общей сложности около 10 тысяч силовиков было задействовано на улицах Парижа и других городов страны, чтобы сдержать толпы недовольных фанатов.
- Для разгона беспорядков они использовали слезоточивый газ.
- В результате в Париже местная полиция произвела 101 арест.