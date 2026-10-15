Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Что известно об атаке

Успешная операция на территории страны-агрессора была проведена с помощью ракет "Нептун" украинского производства в ночь на 15 октября.

Целью стали именно те самолеты, которые Россия регулярно использует для атак на украинские города и позиции военных.

"Борисоглебск" является важной базой для российской авиации, откуда взлетают бомбардировщики для сброса управляемых авиабомб. Потеря сразу шести самолетов Су-34М является существенным ударом по потенциалу тактической авиации оккупантов на этом направлении.

Напомним, что военный аэродром "Борисоглебск"в Воронежской области вечером 14 октября подвергся ракетному удару. На территории стратегического объекта вспыхнул сильный пожар после серии взрывов.

По информации российских телеграм-каналов, в направлении военного аэродрома летели от двух до четырех ракет. Из-за движения воздушных целей в соседней Ростовской области также включили сирены тревоги.