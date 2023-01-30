Более того, в некоторых городах сообщили о взрывах и работе ПВО. Об этом, в частности, сообщают местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Сообщение о взрывах

Так, незадолго после объявления воздушной тревоги поступило сообщение о звуках взрывов в Днепропетровской области и Херсоне. Как впоследствии сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов, на Днепропетровщине работала ПВО.

Уважаемые жители! По состоянию на данный момент информации о разрушениях, жертвах или пострадавших не поступало. Предварительно, работала ПВО,

– написал он.

Обратите внимание! Не фиксируйте на фото или видео работу сил ПВО и прилеты и не размещайте эти данные в сети. Ведь подобные действия могут помочь скорректировать врагу огонь.

Где объявили о воздушной тревоге

Первой областью, где зазвучали сирены, была Полтавская область. Уже после нее они взвыли и ряде других городов. По состоянию на 17:50 о воздушной тревоге объявили в:

Полтавской,

Кировоградской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Херсонской,

Донецкой,

Николаевской,

Сумской,

Харьковской областях.

Поэтому до отбоя воздушной тревоги не пренебрегайте жизнью и здоровьем и оставайтесь в укрытиях.