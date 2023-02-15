Об этом сообщило влиятельное британское издание The Guardian со ссылкой на собственные анонимные источники. 24 Канал разобрался в том, какие угрозы эти новые "Шахиды" могут нести украинцам.

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Чем опасны новые дроны

Прежде всего заметим, что новые дроны от Ирана, среди которых Shahed-129, в украинском небе раньше не фиксировали. Они являются относительно новой разработкой, ведь были созданы в 2012 году иранской компанией "Shahed Aviation Industries" для Воздушно-Космических Сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). При этом иранские конструкторы вдохновлялись американским БПЛА MQ-1 Predator и израильским дроном Hermes 450.

Этот ударный беспилотник с системой наведения на цели значительно сложнее и дороже известных нашим военным Shahed-131 и Shahed-136. Он является одномоторным винтовым дроном с авиационным двигателем Rotax 914 и оснащен электронно-оптическими и инфракрасными датчиками. Также на БПЛА установлен лазерный дальномер, позволяющий выполнять ему задачи и днем, и ночью.

Более того, в Shahed-129 заявлена возможность передачи видеоданных в режиме реального времени и возможность предоставлять изображения с высокой степенью детализации.

Еще одной опасностью разработки является то, что Shahed-129 способен нести высокоточные ракеты, управляемые бомбы Sadid-345 и противотанковые ракеты Sadid-1. В целом количество боеприпасов на БПЛА может колебаться от 4 до 8 единиц. Более того, дрон может атаковать до 8 целей – как одновременно, так и последовательно.

Интересно, что военные Украины уже неоднократно перехватывали разговоры иранских операторов дронов, которые вели переговоры на языке курдов. А это может свидетельствовать, что новые "Шахиды" уже активно используются на фронте, а Иран стал прямым участником агрессии против Украины.

Минусы Shahed-129

Однако у беспилотника есть и ряд минусов, среди которых, в частности, скорость. Сообщается, что она может достигать 150 километров. Также у Shahed-129 отсутствуют системы предупреждения о пусках зенитных управляемых ракет, что не даст вражескому оператору возможности вовремя вывести БПЛА из-под удара.

Что касается разведывательных возможностей Shahed-129, то дрон может проводить рекогносцирование (разведку местности – 24 канала) на расстоянии от 60 до 80 километров. Однако для этого требуются идеальные погодные условия. Если же за бортом будет туман или облачность, его возможности ведения оптической разведки снижаются до 15-20 километров.

Более того, эксперты предполагают, что у Shahed-129 нет системы защиты против обледенения. Так что в зимних условиях этот беспилотник не так эффективен.

Среди минусов можно отметить дальность радиуса действия, которая составляет 200 километров. Если дрон нужно запустить на большее расстояние, чем указано, то он способен двигаться дальше только в режиме автопилота. А это делает невозможным его использование, как ударного БПЛА.

Характеристики: Shahed-129