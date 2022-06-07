Россияне все никак не устанут доказывать свой "патриотизм". То, что эти попытки давно потеряли из виду горизонты хотя бы элементарной адекватности, их совершенно не беспокоит.

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"Патриотический" урок с бешеной конечностью

Дагестанская школа боевых искусств "5 сторон света" решила покорить интернет "патриотическим" уроком. Само название школы и ее цель уже плавно наталкивают на мысль о результате этой затеи. Но в Дагестане умеют удивлять даже злейших скептиков.

В школе боевых искусств решили, что поднимать патриотический дух учащихся нужно сценой повешения сталинской диверсантки Зои Космодемьянской.

Мне по счастью умереть за страну. Я не одна, нас 200 миллионов. Победа будет за нами,

– пафосно провозглашает девушка с веревкой на шее.

Видео абсурдного урока быстро разлетелось по сети и поразило даже самых недалеких россиян, которые даже кое-где отважились на скептические комментарии. Еще несколько таких уроков – и Кремлю придется запускать спецоперацию по подавлению такого смелого волеизъявления в комментариях.

Впрочем, россияне очень надеются на то, что кому-нибудь не хватит инстинкта самосохранения и он поедет умирать за больные планы своего диктатора в Украине. Как известно, с "пушечным мясом" у кафиров начались проблемы - солдатам врут о ротации, заставляют воевать в зимней форме летом и даже не снабжают водой.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что ситуация на Востоке сложная . Враг бросает на штурм очень большие силы, артиллерийские обстрелы практически не прекращаются. ВСУ просто демонстрируют феерическое мастерство и сдерживают врага.

Россияне подтвердили тот факт , что похищают украинское зерно и везут в Крым, после чего на кораблях перевозят его в Сирию. Враг украл сотни тысяч тонн нашего зерна и надеется, что сможет увеличить этот показатель.

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