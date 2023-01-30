Следовательно, ее официальные лица делают то, что умеют лучше всего – угрожают цивилизованному миру. В частности, такими заявлениями журналистам отличились пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает 24 Канал.

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Предоставление вооружения Украине якобы не повлияет на ход войны

В Кремле традиционно заявили, что увеличение поставок Украине западного вооружения приведет только к эскалации войны. Так Песков прокомментировал публичное обращение заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника к Германии предоставить Киеву подлодку.

Он подчеркнул, что предоставление оружия по просьбе Украины – это "тупиковая ситуация", ведь она ведет не только к эскалации, но и к тому, что "страны НАТО все больше становятся непосредственными участниками конфликта". Однако эта ситуация, по его мнению, не имеет потенциала изменить ход событий и не изменит его.

Интересно, что это заявление прозвучало не только после предложения Мельника предоставить Украине подлодку, но и после разблокирования поставок нашему государству современных тяжелых танков, которые доставят много хлопот захватчикам.

Угрозы партнерам Украины

Отметим, что министр иностранных дел Сергей Лавров пошел в своих суждениях еще дальше и бросился угрожать Польше и странам Балтии. Он подчеркнул, что помощь Киеву уже привела к катастрофической деградации отношений между странами ведь по его словам, взаимодействие по всем направлениям сегодня прекращено или сведено к нулю.

Более того, он пригрозил и полным расторжением дипотношений. Ведь, по его мнению, в этих странах преобладают антироссийские настроения. Лавров отметил, что Москва не будет инициировать этого, но в случае такого разрыва, по его утверждению, вся ответственность ляжет на власть этих стран.

Однако не дипотношениями едиными. Лавров также подчеркнул, что Россия будет отстаивать свои "национальные интересы", почему-то каждый раз связанные с суверенностью соседей страны-агрессорки, и пригрозил "долгосрочными последствиями" в случае "любых действий противников".

Также глава МИД страны-террористки пришел и к невероятному выводу, что помощь Украине после начала полномасштабного вторжения связана с "жесткой русофобской кампанией", которую якобы развернули и в Польше. И важно не спутать, что виновата в этом не захватническая война России и ее постоянные угрозы миру, в частности, ядерным оружием. Нет. Все исключительно из-за "русофобии".