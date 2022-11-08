Российские "театралы" решили изобразить якобы "мучения" жителей Донбасса в течение 8 лет. Для этого актеры переоделись в форму ВСУ.

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Российские актеры переоделись в форму ВСУ

Спектакль начался с работы спецназа. Скорее всего, зрители не ожидали, что станут "заложниками" и примут участие в циничном и лживом действе.

На видео, опубликованном российскими СМИ, слышны крики "больно" и "отпусти". Во время этого абсурда актеры стреляют из охлажденного оружия, а одного из "восторженных" зрителей "расстреливают" за сценой.

Циническое действо в российском театре: видео (Внимание, видео содержит уязвимые сцены 18+)

Тем не менее доля правды, к сожалению, в постановке есть. Актеры помогли зрителям почувствовать зверства, которые совершают в Украине российские военные. По меньшей мере, доказательством этого являются зверства российских военных на Киевщине, а также Харьковщине.

Кроме того, в результате массовых бомбардировок уничтожены многие украинские города: Мариуполь, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Северодонецк. Люди оказались без тепла, воды, света и других средств к существованию именно из-за россиян.

С таким неадекватным шоу россияне планируют гастролировать в 12 городах России.

Теракт в московском театре

В 2002 году в Москве произошла жуткая трагедия: группа чеченцев примерно из 40 человек ворвалась в театр на Дубровке в Москве. В настоящее время там спектакль "Норд-Ост" смотрели около 800 зрителей, которые в один момент стали заложниками.

Чеченцы обещали отпустить людей, если Владимир Путин прикажет российским войскам выйти из Чечни. Путин после переговоров отдал приказ штурмовать театр.

Российские силовики ворвались в здание и открыли стрельбу по чеченцам и зрителям. В то же время "усыпленные" газом люди умерли, так и не получив никакой медицинской помощи.

Приказ Путина привел к смерти не менее 130 человек. Неофициально насчитали более 170 погибших.

К теме – что следует помнить о событиях, известных как трагедия Норд-Оста: смотрите видео