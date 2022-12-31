Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне ждут восстановления запасов ракет благодаря производству, которое еще каким-то образом работает.

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"Западная и наша разведки отслеживают, как работает производство и санкции. Именно контроль над соблюдением санкций поможет России еще меньше производить смертоносное оружие", - считает Игнат.

По словам спикера, крылатая ракета – это очень высокие технологии, которые стоят миллионы долларов. Кроме ракет, россияне еще производят технологические вертолеты, самолеты, которыми хотят поделиться с Ираном. Технологии западных стран также используются в гражданской авиации и нефтедобывающей промышленности.

Они могут сделать двигатель, фюзеляж, наполнить ракету горючим. Но полупроводники, чипы, платы, которые технологичны и производятся только несколькими странами – это уникальная продукция, которую если не получить, то ракета никуда не улетит. Это высокотехнологичное оружие,

– объяснил Юрий Игнат.

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По мнению спикера Воздушных сил ВСУ, информация о том, что Россия сможет производить ракеты "Калибр" бесконечно, распространяется для внутреннего электората.

"Не будут они говорить, что это невозможно будет делать, когда не из чего. Ракеты производят не из кизяков, как они там делают зайчиков на праздники", - подытожил Игнат.

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