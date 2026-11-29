Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил о трагедии в фейсбуке, не назвав непосредственную причину смерти крымчанина. Он подчеркнул, что это уже четвертый политзаключенный из Крыма, погибший в российском плену.

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Сфабрикованное дело и приговор

Джеббара Бекирова российские силовики арестовали 17 августа 2021 года после очередной волны обысков в оккупированном Крыму.

Впоследствии, 31 мая 2023 года, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Оккупанты обвинили мужчину в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир". В России эту исламскую партию признали террористической еще в 2003 году, обвиняя ее сторонников в антиконституционной деятельности и попытках создать так называемый всемирный халифат.

После оккупации Крыма в 2014 году российские власти распространили действие своего законодательства на захваченный полуостров, используя подобные обвинения в качестве инструмента подавления несогласных.

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Россия систематически преследует крымских татар в оккупированном Крыму. Аресты после обысков, сфабрикованные обвинения, многолетние приговоры, этапирование на тысячи километров, изоляция от семей – это составляющие репрессивной политики, направленной на запугивание нашего народа и подавление его сопротивления– подчеркнул Бариев.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский военнопленный Руслан Романов скончался в российском плену во время судебного процесса. Оккупанты судили защитника сразу по трем террористическим статьям.