Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов эфире телемарафона рассказал, что 24 марта Украина передала большую часть тяжелораненых врагов, пишет 24 Канал. Однако речь идет о тех, кто был пригоден к транспортировке.
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Каких тяжелораненых Украина передала России
Андрей Юсов рассказал, что в украинском плену до сих пор находится немало, в том числе – тяжелобольных и раненых оккупантов.
Вчера (24 марта – 24 Канал) передали небольшую часть тех, кто находился в тяжелом состоянии, но был пригоден к транспортировке,
– заявил Андрей Юсов.
Он уточнил, что наше государство в рамках Женевской конвенции международного гуманитарного права передало 5 оккупантов.
Андрей Юсов отметил, что очень важно, что это произошло с участием Международного комитета Красного Креста.
"Весь мир увидел, что Украина – цивилизованное европейское государство, которое, несмотря на то, что стало жертвой военной агрессии России, выполняет международное право. Весь мир увидел и услышал, что государство-агрессор этих обязательств не придерживается", – отметил Юсов.
По его словам, давление на Россию из-за этого будет расти.
Украина вернула тяжелораненых врагов в Россию
Координационный штаб по обращению с военнопленными 24 марта сообщил, что передал России всех тяжелораненых захватчиков, которых наши защитники взяли в плен с начала полномасштабного вторжения.
Украина передала России тяжелораненых пленных захватчиков: смотрите видео
️ Украина передала тяжелораненых оккупантов / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в который раз сообщили, что Россия удерживает в плену украинцев:
- тяжелобольных и раненых;
- гражданских, детей и женщин;
- пожилых людей;
- тех, кто попал в плен еще до начала полномасштабного вторжения.
Хотя, согласно международному праву, Кремль должен был вернуть Украине этих людей путем репатриации без всяких условий. Подробнее об этом – читайте здесь.