В постановлении Острожского райсуда говорится, что ночью 5 ноября юноша вместе с друзьями подошел к церкви в селе Хоров и начал снимать оттуда украинский флаг, установленный у ворот. К молодому человеку подошел священник и другие верующие УПЦ МП, между группами начался спор, пишет 24 канал .

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Парень признался, что действительно такое сделал

В суде парень признал вину и не возражал, что действительно нецензурно высказывался к священнослужителю. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

Обвиняемый у ворот церкви Свято-Петропавловского храма нецензурно выражался и обидно высказывался в адрес священника, кричал и громко выкрикивал нецензурные слова, во время ссоры пытался снять флаг с крепежа у ворот церкви, разбудил проживавших рядом граждан,

– говорится в админпротоколе.

Юноша во время судебного заседания подтвердил, что действительно это сделал. Он пояснил, что ночью вместе с двумя друзьями пришел в церковь, чтобы сфотографироваться на фоне храма и украинского флага. Увидев, что древесина, на которой закреплен флаг, обмотанная скотчем, юноша решил отмотать его.

В это время подошел священник УПЦ МП и другие находившиеся на территории церкви люди. Между ними начался спор, во время которого юноша нецензурно высказался священнику.

Какое наказание ожидает юноши

Зачем же юноша снимал флаг, в постановлении не объяснено, однако одна из очевидцев отметила, что парень заявлял, что "украинский флаг не должен здесь находиться".

Парня признали виновным в мелком хулиганстве. Судья назначил ему 119 гривен штрафа. Также он должен заплатить 496 гривен штрафа. Постановление пока не вступило в законную силу, поэтому юноша может обжаловать его в апелляционном суде.

Обратите внимание! Общество в селе Хоров Острожской общины проголосовало за переход в Православную церковь Украины в начале мая этого года. Впрочем, до сих пор продолжаются споры за местный Свято-Петропавлиский храм. Пока вопрос о принадлежности храма решают в суде.

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