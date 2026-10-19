Об этом сообщает Суспильне.

Что известно о взрыве?

Воздушная тревога в Ровенском районе была объявлена ​​с 19.36. С этого времени Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о движении реактивных беспилотников на область.

В частности, в 20.51 военные сообщили, что еще один реактивный БпЛА летит в направлении областного центра с востока.

Уже в 21:06 в Ровно прогремел звук взрыва. В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.

Угроза атаки сохраняется в некоторых областях Украины, так что в случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя.

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Напомним, российские войска нанесли смертельный удар по Харьковщине. Под атакой "Шахеда" находился центральный парк в Новой Водолаге, где находилось много людей, в том числе детей. В результате атаки погибли пять человек, в том числе трое детей. Число пострадавших возросло до 15.