Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога, пишет 24 Канал.

Что известно о взрывах в Ровно?

Воздушную тревогу в Ровно объявили примерно в 19:12. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении региона. Уже около 23:29 появилась первая информация о взрывах.

В Ровно был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении СМИ.

Известно, что в области в тот момент действовали силы противовоздушной обороны. На момент публикации никакой информации о возможных последствиях российской атаки не обнародовано, очевидно, подробности появятся позже.

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Напомним, что незадолго до этого под вражеским ударом оказалась Волынь, взрывы были слышны в Луцке. Там в результате падения беспилотника были повреждены линии электропередач, наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.