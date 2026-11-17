Взрывы прогремели, в частности, в Ровно. Об этом сообщило Суспильне.

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Что известно?

Воздушная тревога по всей Ровенщине была объявлена ​​после 6:05. В регионе, как и в ряде других – угроза ударов беспилотниками.

В 07:30 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении нескольких ударных дронов в регионе. Вражеские цели летели к северу от Ровно западным курсом на Волынь.

Уже в 08:01 стало известно, что жители города Ровно слышали звук взрыва. В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.

Российская атака с воздуха продолжилась, так что в случае объявления тревоги в вашем районе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя угрозы.

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Напомним, российские войска дважды за ночь ударили по Киеву баллистикой. Попадания произошли по Северному и Южному мостам. В результате атак повреждена наземная инфраструктура метрополитена.