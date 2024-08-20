Так, в пресс-службе оборонного ведомства Румынии об этом сообщили во вторник, 20 августа. В Минобороны страны рассказали детали ситуации.

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В Румынии снова нашли фрагменты дрона возле границы с Украиной

Специалисты румынского Минобороны отправились в район вблизи села Периправа в уезде Тулча, возле границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможной зоной падения элементов беспилотника".

Следственно-оперативная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы, согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры,

– говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны Румынии подтвердили, что продолжают сообщать о ситуации союзникам и осуждают нападения России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые являются неоправданными и такими, что серьезно противоречат нормам международного права".