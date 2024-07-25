В Североатлантическом альянсе обеспокоились этим. Но заявили, что это не было "преднамеренное нападение" на территорию НАТО.

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"Действия России безответственные"

Чиновник НАТО рассказал, что на фоне последних российских атак против Украины вблизи границ Альянса сейчас усилены меры мониторинга и наблюдения, в том числе – воздушное патрулирование.

Он также добавил, что пересечения границы НАТО российскими беспилотниками – потенциально опасны. Впрочем, умышленных действий России в этом Альянс не видит.

Хотя НАТО не имеет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными,

– говорится в комментарии представителя НАТО.

Добавим, что на этот раз влада Румынии отреагировала на инцидент и решительно осудила эти безответственные действия россиян. Ведь раньше такой инцидент уже был, но румынское руководство отрицало факт пересечения "Шахедом" их границы.

"Поиски других фрагментов продолжаются, и все места, куда могли упасть беспилотники, находились за пределами жилых районов, и никакие элементы инфраструктуры не были повреждены", – также добавили в Reuters.